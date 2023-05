A ponta do iceberg

Lembram do caso da ação do trabalhador da Walmart Supermercados do Brasil Ltda. (hoje integrante do grupo Carrefour), que tramita há dez anos na Justiça do Trabalho gaúcha? Como, em boa hora, a juíza Marina dos Santos Ribeiro, da 8ª Vara de Porto Alegre, na semana passada indeferiu o segredo processual, ficou-se sabendo que o reclamante teria direito a R$ 1,8 milhão, mas "aceitou" apenas R$ 75 mil. O livre acesso aos autos tem permitido, então, que se conheça novos detalhes.

Ótimo que a OAB/RS tenha começado, no mesmo dia da publicação feita pelo Espaço Vital, a ir a fundo no caso! Também a partir desta segunda-feira iniciaram suas ações o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Polícia Federal. Na decisão judicial, chamaram a atenção, 13 palavras empregadas pela magistrada Marina: "Considerando a gravidade dos fatos e a possibilidade de lesão a outros trabalhadores (...)".

No fim de semana o Espaço Vital conseguiu contato com o advogado que substitui o profissional advocatício que teve seus poderes revogados. O novo defensor do reclamante é o advogado Diogo Teixeira (OAB/RS nº 95.295). Ele fez uma afirmativa contundente: "Trata-se de uma conjunção de patrocínio infiel. Os pedidos de alvarás em nome de terceiros (entre estes, uma empresa de perícias), em cerca de 200 processos, representam repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Pertinente comparar, infelizmente, com o caso Maurício Dal Agnol que lesou clientes e que teve nefasta repercussão na sociedade". (Processo nº 0020188-03.2013.5.04.0008).

