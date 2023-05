Extinção de ação por suspeita de fraude

Constatando "indícios de falsificação de um comprovante de residência" anexado em um processo, e de "inautenticidade de assinatura na procuração", a 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) confirmou a sentença que extinguiu uma ação. No polo ativo estava uma consumidora; no polo passivo, o Banco BMG. A demanda era sobre uma suposta irregularidade em um cartão de crédito consignado. O processo tramitou inicialmente na comarca de Canoas (RS), onde foi extinto por "inépcia da inicial".

Houve apelação da autora. A análise feita pelo desembargador relator Umberto Guaspari Sudbrack concluiu que a advogada da autora teria usado o mesmo comprovante de residência (emitido no Rio de Janeiro) em quatro outros diferentes processos (nºs 5030195-62.2021.8.21.0008, 5001765-26.2022.8.21.0086 e 5066667-49.2022.8.21.0001).

O acórdão ainda determinou a expedição de ofícios - imediatamente já enviados - ao Ministério Público Estadual, à OAB-RS e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) do TJ gaúcho após identificar a adulteração e as coincidências. O relator suscitou também a possibilidade de que a procuração não seja autêntica, pois a assinatura nela constante diverge da firma do cliente no contrato com o Banco BMG.

O Espaço Vital tentou contato com a advogada que estaria atuando no caso. Fez-se duas ligações para o número (51-3591.XXXX) por ela informado no seu cadastro na Ordem gaúcha. A resposta automática foi a de que "este número de telefone não existe". (Processo nº 5002162-28.2022.8.21.0008 - sem segredo de justiça).