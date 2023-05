'Menos comemorações, mais agilidade nos alvarás'

O chamado "Colégio de Presidentes" - que é uma reunião bianual da diretoria da Ordem dos Advogado do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS) com os presidentes de todas as subseções - realizado nos dias 11 e 12 de maio em Porto Alegre, ocupou longos debates sobre as deficiências da prestação jurisdicional no Estado. As teclas mais batidas foram a falta de magistrados e de servidores nas comarcas e as deficiências no inconstante sistema dos processos eletrônicos.

Dirigentes da advocacia gaúcha foram ácidos na análise sobre "a necessidade de capacitação dos servidores da Justiça Estadual para que haja celeridade na prestação de serviços". A frase é textual, da ata dos trabalhos. Ainda sobre a capacitação do pessoal, foi acolhida a sugestão ao TJ-RS "para providenciar espaço nos cursos de formação de servidores e mediadores, visando orientar sobre as prerrogativas da advocacia".

No ponto, o desabafo de um advogado arrematou com uma sutil crítica: "Mais capacitação, menos penduricalhos; mais assiduidade, zero de auxílio-babá; menos comemorações, mais agilidade na expedição dos alvarás".

Em relação à Justiça Federal, o Colégio de Presidentes se disse "preocupado com a demora nos procedimentos em que o INSS é parte". A mesa dirigente registrou o pedido de "ofensiva administrativa para garantir o cumprimento judicial das decisões que determinam a implantação de benefícios previdenciários pelo INSS".

Sobre a Justiça do Trabalho, o maior receio das lideranças da advocacia gaúcha se refere às decisões que compensam honorários sucumbenciais com contratuais. A diretoria da OAB/RS anunciou que "os colegas prejudicados devem acionar imediatamente a nossa entidade".

O personagem abstrato mais criticado foi o sistema E-PROC que a Justiça Estadual utiliza. O desencanto é tão grande que chegou a suscitar a crítica comparativa de um dos advogados mais idosos presentes: "É merecedor do Prêmio de Oscar Negativo do Ano". E Hollywood que se dane!