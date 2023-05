Tragédia no berço do bebê de seis meses

Sediada em Limeira (SP), desde 2001 a Burigotto tornou-se uma empresa integrante do grupo italiano Peg-Pérego. Este tem meio século de experiência na fabricação de produtos para crianças. Sua presença é, praticamente, em todos os mercados mundiais, possuindo fábricas na Itália, nos Estados Unidos e no Canadá. (Recurso Especial nº 2033737).

Ao STJ, a Burigotto alegou a inexistência de responsabilidade civil, pois o produto estaria "dentro das regras técnicas, tendo, inclusive, o selo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)". Após o acidente, a fabricante alterou significativamente a estrutura do berço. A fatalidade ocorrida com o bebê levou o fabricante a fazer um recall dos berços e, posteriormente, a alterá-los de maneira significativa.

O julgado confirmou decisões das instâncias inferiores, afirmando "a responsabilidade civil da empresa (artigo 12 do Código de Defesa ao Consumidor), caracterizada pela falha no dever de informar o comprador sobre a utilização adequada do produto". Foi mantida a indenização por danos morais de R$ 100 mil (valores nominais, com incidência de correção monetária e juros, desde o falecimento). Os indenizados serão cada um dos três membros da família que ajuizaram a ação: o pai, a mãe e o irmão do falecido bebê.

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial da Burigotto S.A. Indústria e Comércio, empresa importadora e vendedora de berços, que foi condenada a pagar indenização pela morte de um bebê de seis meses. Segundo o processo, "a respiração da criança, enquanto dormia, foi bloqueada após sua cabeça ficar presa no vão entre o colchão e o forro lateral do berço, o que provocou a morte por asfixia".

Suspensão da CNH

A suspensão da CNH é o tipo de processo punitivo em que o condutor perde seu direito de conduzir qualquer veículo por até 12 meses. Isso acontece quando o (a) motorista atinge 20 pontos, ou mais, referentes às infrações cometidas no período de 12 meses. Mas a suspensão pode acontecer também sem ao menos o motorista ter atingido os 20 pontos. Basta que cometa uma infração mandatória (ou auto suspensiva). Maus exemplos: dirigir sob efeito de álcool e ser pego pela operação Lei Seca; recusar o teste do bafômetro; não prestar socorro à vítima em caso de acidente.

O imbróglio da juíza porto-alegrense Lourdes Helena Pacheco da Silva - flagrada ao estacionar seu veículo em vaga exclusiva para cadeirante, no Shopping Iguatemi - revelou um detalhe surpreendente. Ela dirigia mesmo estando com sua Carteira Nacional de Habilitação cassada.

Cassação da CNH

Trágica brincadeira de "mau gosto"

O advogado dono de um lava-jato de Campo Grande (MS) terá de pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil em razão da morte de um empregado de 17 anos causada pela manipulação indevida, contra a vítima, de um compressor de ar. A decisão é da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para quem "a tragédia ocorrida com o jovem representou lesão aos interesses e aos direitos de toda a coletividade".

Explicada (?) como "brincadeira no recinto de trabalho", mas admitida como "brincadeira de infeliz mau gosto", o episódio ocorreu em fevereiro de 2017: o proprietário (advogado e comerciante Thiago Giovanni Demarco Sena) e o ajudante do posto (Willian Enrique Larrea), introduziram o bico da mangueira do compressor de ar nas nádegas do adolescente W.M.S., que lavava carros. Ele passou mal, teve vômitos, inchaço na barriga e, com muita dor, foi encaminhado ao hospital, onde morreu dois dias depois. A causa da morte foi "hemorragia interna no esôfago, rompido com a entrada do ar comprimido".

No mesmo mês, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a empresa e seu sócio. O inquérito concluiu haver "trabalho infantil ou de adolescente no local, agravado pela exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais", além de ilegalidades referentes ao meio ambiente e à segurança do trabalho. Para o órgão, a situação gerou "repercussão negativa, insuportável e desproporcional, sobre os valores da coletividade", e, por isso, pediu a condenação por danos morais coletivos.

Segundo o ministro Hugo Scheuermann, relator do recurso no TST, "não há como dissociar a morte do adolescente das condições de trabalho impostas pela empresa". O julgado definiu que o trabalho em lava-jatos é insalubre e, portanto, é expressamente vedado a menores de idade.

O dono do lava-jato e o empregado que participou da "brincadeira" foram condenados, no Tribunal do Júri de Campo Grande (MS), em ação penal, às penas de 12 anos por homicídio qualificado doloso. Mas o recurso de apelação criminal dos réus foi provido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, inocentando os acusados. Há um recurso do Ministério Público pendente de julgamento pelo STJ. (Resolução Regimental nº 24062-83.2018.5.24.0001).