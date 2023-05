Decolagem abortada e porto-alegrenses assustados

Um avião da Gol (prefixo GXH), que está há nove anos em uso pela empresa, teve que abortar a decolagem na tarde da quinta-feira passada, após um dos seus motores soltar fogo, quando se movimentava na pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A aeronave iniciava a decolagem do voo G3-2040, com destino a Porto Alegre. Houve sustos a bordo. Com autorização da torre, o comandante taxiou a aeronave a um local distante e seguro. A Infraero, no início da noite, distribuiu esta nota: "As operações no Aeroporto Santos Dumont ficaram suspensas entre 17h27min e 18h26min, devido a detritos deixados pela aeronave. Não houve feridos. A equipe de manutenção e operações prontamente realizou a vistoria e limpeza da pista, para a liberação". Quem informou amplos detalhes foi o Jornal da Noite, da TV Bandeirantes, no mesmo dia. Foram entrevistados passageiros, entre eles uma gaúcha que exibiu cenas da "explosão da turbina". Sentada junto a uma das janelas da aeronave, a passageira estava por coincidência gravando imagens da decolagem. Nos meios aeronáuticos e aeroviários de Porto Alegre e Rio de Janeiro, na manhã de sábado surgiram informações - com base em registros do site Flight Radar - de que outras quatro aeronaves da Gol haviam tido, nos últimos 21 dias, quatro ocorrências de "emergência geral" - todas, felizmente, sem desdobramentos graves. O Espaço Vital pediu à Gol, no domingo, contraponto sobre esses quatro outros "incidentes aéreos". Numa primeira resposta, no mesmo dia, a empresa informou que "o Flight Radar não é considerado uma fonte oficial de informações para a Gol, pois - por várias vezes - divulgam dados imprecisos". Horas depois, a empresa complementou: "Referente ao evento com o voo G3 2040, a aeronave está em processo de substituição do motor direito, que será enviado para oficina especializada e definirá a causa raiz da falha". Sobre as informações divulgadas pelo Flight Radar, a empresa aérea rebateu: "Referente aos voos citados (G3 1435, Goiânia-Guarulhos; G3 1301, Confins-Congonhas; G3 1699, Galeão-Guarulhos; e G3 1274, Congonhas-Navegantes), a Gol reitera que não houve qualquer ocorrência de emergência".



O que é o Flight Radar

Lançado em 2006, na Suécia, o Flight Radar é um sistema que disponibiliza a visualização de aviões no mundo todo, em tempo real, na forma cartográfica. Também é possível visualizar a programação de voos de aeroportos de todo o mundo. O portal e seu aplicativo - de fácil manejo e constante aprimoramento - ganhou notoriedade a partir do acidente com o avião da LaMia, que levava a delegação da Chapecoense, em 28 de novembro de 2016. A velocidade da informação do Flight Radar em tempo real permitiu a rápida localização da rota do trágico voo. Assim, praticamente o planeta inteiro, em tempo real, soube o que acontecera. Pouco tempo antes, esse tipo de informação demorava muito a chegar: a localização de um avião acidentado - dependendo da região em que voava - levava vários dias. Entre domingo e segunda-feira, o Flight Radar assinalou duas "emergências gerais": uma no voo AA 120 da American Airlines e 236 da TAP.

Direitos iguais

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres, quando exercerem atividades iguais, ou mesma função. A proposta foi enviada por Lula em março e a Câmara aprovou na última sexta-feira. Foram 325 votos a favor e 36 contra, após acordo entre os líderes partidários. O texto segue agora para votação no Senado. O empregador que descumprir a lei terá de pagar multa equivalente a dez vezes o valor do novo salário devido. Em caso de reincidência, será aplicada a multa em dobro. Mesmo com pagamento da multa, a pessoa discriminada poderá ingressar com pedido de indenização por danos morais na Justiça do Trabalho.

A propósito

No Brasil, uma mulher ganha, em média, 78% dos rendimentos de um homem, apontam dados do IBGE. No caso de mulheres pretas ou pardas, o percentual cai para menos da metade dos salários dos homens brancos (46%).

Os bilhões da beleza

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) declarou a existência de vínculo de emprego entre a Avon Cosméticos Ltda. e a executiva de vendas Silmara Bast Simões. O julgado fixou o salário mensal em R$ 1,8 mil e determinou o registro em CTPS e pagamento dos valores que ela recebeu a menos. A trabalhadora prestou serviços à empresa de junho de 2012 a julho de 2019, em Pelotas e cidades vizinhas, na condição de representante. A Avon foi criada em 1886 em Manhattan, Nova York. No Brasil ela só apareceu em 1958. Em maio de 2019 a brasileira Natura adquiriu - por US$ 3,7 bilhões - parte da Avon, ficando fora da compra as operações na América do Norte e no Japão. As empresas do grupo difundem o slogan "Beleza que é sua cara". (Processo nº 0020038-78.2020.5.04.0104).

O dono da vaga

Semana passada, reunião ministerial no Palácio da Alvorada, alguém perguntou: "Alguma definição sobre o novo ministro do STF?" Lula foi sintético: "Não adianta tentarem me pressionar, porque o anúncio será feito no seu tempo". Ninguém perguntou mais nada. A vaga está garantida para Cristiano Zanin Martins, advogado do presidente. Nascido em 15 de novembro de 1975 - dependendo do andar da carruagem e de fatores imponderáveis - ele, 47 anos de idade, poderá ficar no Supremo até 2050. É claro que Zanin chegará à presidência da Corte.

Marasmo econômico

A poupança já registrou retirada de R$ 60 bilhões de 2 de janeiro a 28 de abril. É o maior valor da história, para o período. Os dados são do Banco Central. Entrementes, estimativamente, cerca de 1 milhão de ações judiciais seguem paralisadas - nos fóruns de todo o País - à espera um norte processual que o Supremo Tribunal Federal precisa dar. Os processos discutem os expurgos inflacionários aplicados indevidamente pelos bancos, nas cadernetas de poupança, entre 1987 e 1991. A celeuma originária já dura 36 anos. (Resolução nº 626.307)

De olho nos escalões...

Estão no gabinete presidencial, no Palácio do Alvorada, pilhas virtuais de cerca de 400 currículos para cargos nos segundo e terceiro escalões da República. A fase atual é de normais trâmites burocráticos. E de segurar, ou empurrar - este praticado por quem tem o poder de boicote ou liberação das nomeações.

Fica para junho