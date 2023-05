Os riscos de tomar o remédio famoso

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (foto abaixo), em decisão unânime, isentou o laboratório Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda., fabricante do analgésico Novalgina, da obrigação de indenizar uma consumidora do Distrito Federal que desenvolveu grave doença após usar o produto. Depois de ingerir dois comprimidos, a mulher apresentou febre, dor de cabeça, irritação. No dia seguinte surgiram bolhas aquosas arroxeadas na pele, boca, olhos e outros locais do corpo. Com o agravamento do quadro clínico, ela ficou internada por 20 dias.

Diagnosticada com a Síndrome de Stevens-Johnson, a consumidora entrou na Justiça com ação contra o fabricante do medicamento. Em primeiro e segundo graus, ela teria direito a R$ 1 milhão de reparação moral e ressarcimento dos danos materiais.

Ao concederem as indenizações, as instâncias ordinárias consideraram que "a possibilidade de contrair uma doença grave após tomar o analgésico não pode ser considerada normal e previsível pelo consumidor, mesmo que a eventual reação alérgica conste na bula".

Todavia, o provimento ao recurso especial do laboratório seguiu a linha de que sendo provado não ter havido defeito do medicamento e estando prevista na bula a possibilidade da reação adversa, não é cabível a responsabilização do fabricante. Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, "os medicamentos em geral são produtos que apresentam riscos intrínsecos, inerentes à sua própria utilização e decorrentes da finalidade a que se destinam".

O julgado admitiu que a ingestão de medicamentos tem potencial para provocar reações adversas. Estas, todavia, não configuram, por si sós, defeito do produto, desde que a potencialidade e a frequência desses efeitos nocivos estejam descritas na bula, em respeito ao dever de informação por parte do fabricante. Esta exigência, segundo a relatora, foi atendida pelo laboratório. (Recurso Especial nº 1402929).