Invalidade da criação de 633 cargos no Judiciário

Prevaleceu agora, 23 anos e dois meses depois do ajuizamento, o voto do novo relator, ministro Kássio Nunes Marques, que assumiu em 5 de novembro de 2020. Ele reconheceu a irregularidade na criação dos cargos, "por falta de autorização prévia e específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias correspondente". O voto destacou que algumas pessoas ocupam os 633 cargos criados pela indistinta lei, há mais de duas décadas. Assim, a extinção das vagas seria "mais indesejável" do que a manutenção das regras inconstitucionais.

O relator sorteado, no Supremo, foi o então ministro Celso de Mello. Ao longo dos quase 21 anos decorridos até a aposentadoria do relator (13/10/2020), a ação nunca foi levada a julgamento.

A ação foi ajuizada em 3 de dezembro de 1999 pelo então governador de Santa Catarina, Esperidião Amin (atualmente senador pelo PP). A petição inicial sustentou que a norma descumpriu os limites de despesas com pessoal previstos pela Lei Complementar Federal nº 96/1999 (já revogada) e que não teve respaldo na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano correspondente.

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, na sexta-feira passada, a inconstitucionalidade de trechos de uma Lei Complementar (nº 181/1999) - de iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina - que criou, no Judiciário estadual, 633 cargos públicos. Entre eles, estavam os de juiz (estes foram 59), oficiais de justiça e outras funções técnicas.

O mais caro do mundo

A Caixa Econômica Federal e a Caixa Saúde desistiram de seguir tentando obter o reembolso de R$ 6 milhões de um empregado, por custeio de remédio para filho, que foi concedido em antecipação de tutela judicial. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Lelio Bentes Corrêa, relator do caso, anunciou na última quarta-feira a desistência do recurso contra a condenação ao fornecimento do medicamento Zolgensma. Ele é produzido pela Novartis, que é um grupo farmacêutico criado em 1996 pela incorporação de Ciba-Geigy e Sandoz com sede em Basileia, na Suíça.

A medicação (dose única) serve para o tratamento do filho de um funcionário da Caixa, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME). O caso é oriundo do estado da Paraíba. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) dali ordenou que a Caixa Saúde complementasse o valor do medicamento de alto custo. O Zolgensma é conhecido como "o medicamento mais caro do mundo", avaliado em mais de R$ 6 milhões. Indicado para neutralizar os efeitos da doença em crianças de até dois anos, ele é aplicado em dose única e só recentemente foi incorporado ao SUS e ao rol de medicamentos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).

A AME (irônica esta sigla!) é um mal raro, genético e degenerativo que pode causar a morte antes dos 24 meses de vida. A doença destrói os neurônios motores, responsáveis por funções vitais básicas do corpo humano, como a respiração e a deglutição. (O processo tramita em segredo de justiça).