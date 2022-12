1. Os oito anos de cadeia do médico Leandro Boldrini

Um novo desdobramento do triste caso do menino Bernardo Boldrini, morto aos 11 anos de idade, em 4 de abril de 2014. Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu, nesta semana, mais um habeas corpus do pai, o médico Leandro Boldrini, que está preso preventivamente desde 14 de abril de 2014. "Sem a demonstração de desleixo processual por parte do Poder Judiciário, não há como reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo" - afirmou o relator.

O médico foi pronunciado em agosto de 2015 e condenado em março de 2019 a 33 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS) em dezembro de 2021 e o novo júri marcado para 20 de março de 2023.

Reiteradamente, as instâncias ordinárias têm rejeitado os pedidos de relaxamento da preventiva de Leandro Boldrini. As explicações para a demora são de "excesso de processos no Judiciário; a complexidade do caso; o destaque midiático do caso; a gravidade da acusação". Etecetera...

O juízo de primeiro grau também informou que o prédio da comarca de Três Passos (RS), onde ocorrerá o novo julgamento, está passando por reformas estruturais de grande porte e que será necessária uma adaptação para receber um julgamento de porte. Tais motivos foram considerados idôneos pela maioria do STJ. "Não se identifica constrangimento ilegal passível de ser reparado, em razão do suposto excesso de prazo, não havendo de se falar em desídia do Judiciário", afirmou o ministro Ribeiro Dantas na última terça-feira.

Os impetrantes foram os advogados Roger Cenci Zaquia, Ezequiel Vetoretto e Rodrigo Grecellé Vares. (HC nº 774.906).