Condenação de advogados por patrocínio infiel

Em meio às fraudes forenses e advocatícias que o Espaço Vital vem revelando, um caso decidido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RS) reconheceu o patrocínio infiel advocatício. Este é a tipificação de crime contra a administração da justiça. Nele incorre o advogado ou o procurador que prejudica interesse de quem deveria resguardar, ou que lhe seja confiado. Uma ação popular ajuizada em conjunto pelo advogado Guilherme Ramos Lima (OAB/RS nº 71.246, agindo na condição de cidadão) e pelo Ministério Público Estadual demonstrou que o município de Nova Petrópolis, o então prefeito Régis Luiz Hahn (PP - 2013/2020) e os advogados Caroline Telles Witt (OAB/RS nº 85.804) e Cesar Baumgratz (OAB/RS nº 22.147) - como também a sociedade civil Cesar Baumgratz Advogados Associados - "concorreram à prática de atos administrativos em desacordo com a lei, com prejuízo ao erário". O escritório demandado manteve contrato de prestação de serviços com o município por 12 anos. A contratação foi por "pregão presencial, sucedido de prorrogações anuais". A prova revelou que "o réu Cesar Baumgratz advogou na defesa de interesses contrários aos da municipalidade, notadamente em cinco ações". Entre elas, em uma contra o ex-prefeito Luiz Irineu Schenkel (PSDB - 2005/2012). Os desembargadores Laura Jacottet, João Barcelos de Souza Júnior e Ricardo Torres Hermann consideraram "o evidente agir em prejuízo ao erário, bem como a impossibilidade de utilização da modalidade pregão". Por isso, declararam "inválida a contratação do réu César e da sociedade de advogados que leva o seu nome, disso decorrendo a anulação também das sucessivas renovações ocorridas". Detalhe: o Município já dispõe de procuradores jurídicos concursados, entre os quais a advogada Caroline Telles Witt, que é uma das rés da ação. O julgado ainda considerou "censurável, amoral e antiético o aceite do patrocínio da defesa de ex-prefeitos e servidores do município de Nova Petrópolis em ações de improbidade que visavam responsabilizá-los por atos de gestão prejudiciais aos cofres públicos do ente que lhe remunera". Também foi determinada, "ante a gravidade da conduta lesiva dos gestores, a remessa de cópias ao Tribunal de Contas do Estado". E, em relação ao advogado César Baumgratz e à sociedade advocatícia que ele titula, "ciência ao Tribunal de Ética da OAB gaúcha". O valor da lesão aos cofres públicos será apurado em liquidação de sentença. Duas radiocorredores de Nova Petrópolis (a forense e a advocatícia) estimaram que o valor a restituir se aproxima de R$ 1,5 milhão. Os recursos especiais dos réus foram inadmitidos. Eles interpuseram agravos de instrumento, que estão em trânsito para o STJ. (Processo nº 70084286731). Leia a íntegra do acórdão em www.espacovital.com.br.

Desumanidade e negligência

Um trabalhador que atuava como carregador de caixas na central de abastecimento do CCG Centro Clínico Gaúcho (atual denominação, CCG Saúde) receberá R$ 40 mil como indenização por danos morais. Ele não possui a mão direita, amputada ao nível dos dedos (há 15 anos) e sofreu lesões no ombro esquerdo ao realizar o serviço em condições ergonômicas inadequadas. A conclusão é da 2ª Turma do TRT/RS, ao confirmar sentença da juíza Mariana Vieira da Costa, da 1ª Vara do Trabalho de Canoas. O reclamante foi admitido em 2011, como auxiliar administrativo, e sempre atuou nessa função. Carregava sozinho caixas de até 20 quilos e movimentava cargas de até 50 quilos com outro colega, inclusive subindo escadas. A prova confirmou que o trabalhador nunca recebeu treinamento e orientações sobre ergonomia, não usufruía de pausas pré-estabelecidas durante a jornada e não participava de sessões de ginástica laboral. Uma perícia reconheceu que "o serviço gerou sobrecarga no ombro e braço esquerdos do empregado, devido à anterior amputação na mão direita". O julgado considerou que houve nexo de causalidade entre as atividades desenvolvidas na clínica e as lesões experimentadas pelo empregado a partir de 2014. (Processo nº 0020936-28.2019.5.04.0201).

Mãe por afinidade

Mesmo quando não existam elos de sangue, podem haver laços de afetividade que a sociedade reconhece como tão ou mais importantes do que o vínculo consanguíneo. Com esta linha, o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu a três pessoas incluírem, nas suas certidões de nascimento, o nome da madrasta, a quem consideram mãe por afinidade. A mulher foi casada com o pai biológico dos autores da ação. Mesmo após o divórcio dos cônjuges, ela manteve relação de proximidade e afetuosidade. Tanto que chamava os autores da ação de "filhos" e reconhecia os filhos deles como netos. O acórdão fez uma interpretação do artigo 1.593 do Código Civil que estabelece que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem". O julgado concluiu que "há espaço ao reconhecimento da paternidade desbiologizada". (Processo nº 1089159-40.2014.8.26.0100).

Pagou dois, levou um...

Vender o celular sem o carregador é prática de venda casada. Sentença do Juizado Especial das Relações de Consumo de São Luís (MA) determinou que a Apple forneça carregador compatível, a uma consumidora que adquiriu um iPhone 13 por R$ 8,1 mil. A contestação da Apple foi pífia: "A retirada do carregador promove a redução da emissão de carbono, de mineração e uso de materiais preciosos". Também pretextou que "a ausência do acessório foi mundialmente anunciada pela imprensa e canais de comunicação da fabricante". Síntese do julgado: "Ao vender o aparelho sem o carregador, a empresa condiciona o uso e aproveitamento de um bem à aquisição de outro, que passa a ser comercializado em separado nos estabelecimentos comerciais da própria reclamada. Isso caracteriza a venda casada". (Processo nº 0800591-56.2022.8.10.0016).

'PeRdido' de vista...

Fora agendado o julgamento virtual, no Supremo, de 7 a 17 deste mês, da ação que decidiria sobre o renitente pagamento de pensão para ex-governadores em seis Estados. O final da novela jurisdicional confirmaria a jurisprudência consolidada do próprio STF, depois do voto da ministra Cármen Lúcia suspendendo a vantagem paga nos Estados do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Paraíba, Amazonas, Santa Catarina e Sergipe. Mas... surgiu inexplicável "pedido de vista" feito pelo ministro Gilmar Mendes. Ora, pedidos de vista, na alta Corte - em processos que envolvem agentes políticos - tramitam com a velocidade das tartarugas. Não é exagero palpitar que serão mais um ou dois anos de continuidade do benefício inconstitucional sendo pago nesses Estados. É a oneração irregular dos cofres públicos. Isso tem que acabar.

