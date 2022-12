Lavintec fará planos após definição governamental

A Lavintec, empresa de Caxias do Sul, com 33 anos de mercado, pioneira em tingimento para malharia, após viver 2021, um bom ano para os negócios, viu a partir de outubro de 2022, com as eleições gerais no Brasil, as suas transações financeiras diminuírem. A retração deve ficar em torno de 20% do faturamento programado para 2022, na comparação com igual período de 2021. Em valores, esse faturamento deve oscilar ao redor dos R$ 4 milhões.

De acordo com o diretor da Lavintec, Rogério Bridi, a cadeia econômica na qual a sua empresa está inserida, encontra-se apreensiva com a indefinição do governo federal sobre os rumos da economia nacional para os próximos anos. A Lavintec, única empresa localizada na Serra gaúcha especializada em tingimento e que atende a indústria de malharias, confecções e de calçados de Caxias do Sul e região, também coloca o pé no freio.

O empresário detalha que a Lavintec forma um importante elo de ligação com os seus clientes, porque faz parte intrínseca desses processos industriais.Bridi explica que agora todos os segmentos desta cadeia passam a aguardar por sinais indicativos e positivos da política econômica do novo governo, principalmente, da reação do mercado em importantes feiras, como a do setor coureiro-calçadista no País. "Ninguém vai apostar, enquanto não tiver a convicção do que vai acontecer".

Outro importante fator, segundo o empresário e que pode contribuir para o aquecimento da economia em 2023, está ligado às questões climáticas. Bridi comenta que o frio do inverno, quando bem distribuído, favorece sobremaneira as vendas do setor têxtil. "A malharia, por exemplo, passa a vender mais e, consequentemente, ocorre uma demanda maior, fazendo a roda da economia girar".

Em relação aos investimentos em 2022, o diretor comenta que foram até além do que estavam projetados. "Nós investimos em torno de R$ 500 mil em aquisições de equipamentos e manutenção preventiva e também em benfeitorias; isto é uma coisa que nós procuramos sempre manter".

Para 2023, Bridi destaca: "Primeiro é pagar os investimentos feitos em 2022 e manter a empresa saudável. Em segundo, no caso de (novos) investimentos, eles só ocorreram obedecendo a capacidade de pagamento previsto para o período".

Já no que se refere a carteira de clientes, o empresário diz: "A nossa carteira é bem dimensionada. Os ativos correspondem a um número entre 80 a 100 clientes e considerando os esporádicos essa soma é de quase 200 cadastrados".

Todos os anos, um dos momentos mais aguardados pelos clientes da Lavintec ocorre entre junho e julho, quando a empresa, através de sua área de pesquisa e de desenvolvimento lança a sua cartela de cores e de efeitos, com base nas principais tendências da moda mundial. Esse departamento é coordenado pela engenheira química, Angélica Bridi, filha do empresário, sendo ela responsável pela criação de técnicas avançadas em tinturaria e demais pesquisas.