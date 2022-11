Fintech prevê carteira de crédito de R$ 67 milhões

A Tecredi, fintech de Guaporé (RS) com apenas dois anos de atuação, cresce no mercado do Sul do Brasil através de sua plataforma digital própria, que oferece crédito com veículo usado em garantia. A estratégia aplicada aos negócios, comprovam o êxito empresarial. A Tecredi prevê fechar o faturamento de sua carteira de crédito em 2022 com a cifra ao redor dos R$ 67 milhões. A empresa também projeta números ainda mais ambiciosos para 2023, ano em que a estimativa é de quintuplicar esse valor, elevando o faturamento de sua carteira para algo ao redor dos R$ 350 milhões.

O cenário promissor assinalado pela fintech gaúcha demonstra uma ação bem enérgica dentro do mercado e centrada em uma estratégia empreendedora muito habilidosa e minuciosamente planejada. De acordo com o CEO da Tecredi, Gustavo Pulga, a projeção otimista para o crescimento dos negócios com a carteira de crédito tem a ver com o aporte vindo de investidores internacionais.

"Nós estamos estruturando as ações da Tecredi, junto a novos investidores. Estamos mantendo um relacionamento e discutindo acordos com eles e isto irá permitir que a fintech venha a atingir esse volume em sua carteira", informa. O empresário explica que a meta pré-estabelecida é atingir a casa dos 1,6 mil parceiros comerciais. Ele também destaca que o time de colaboradores da empresa irá crescer, sendo que, atualmente, é de 41 integrantes e deve ficar próximo a 100 pessoas.

Pulga explica que a fintech é uma Sociedade Anônima de capital fechado e conta hoje com cerca de cinco sócios. "E, agora nós estamos finalizando o nosso programa de Partnership, modelo que possibilitará que determinados colaboradores se tornarem também sócios da empresa. Conforme o empresário, os números projetados para finalizar 2022, em investimentos, também demonstram a dedicação para os negócios, devendo fechar o atual período com um valor em torno dos R$ 80 milhões. Esse montante, quando analisado com igual período do ano passado, é quatro vezes superior.

Gustavo Pulga enfatiza que os recursos advindos desse acordo internacional serão destinados, exclusivamente, para a oferta de crédito com veículo em garantia, seja em financiamentos ou refinanciamentos. "O nosso intuito é expandir as operações na região Sul e oferecer as melhores condições comerciais".

O CEO cita que os diferenciais da Tecredi estão nos financiamentos de veículos (leves) com até 20 anos e veículos pesados até 30 anos de uso, onde grande parte dos outros bancos não atua. "Além da agilidade para financiar um veículo em menos de 10 minutos, em uma operação totalmente digital, segura e com algoritmo próprio de análise de crédito", acrescenta.

A empresa foi uma das Startups finalistas na primeira competição do South Summit, evento que aconteceu em maio em Porto Alegre.