Re/Max oferece franquia no segmento imobiliário

Uma das possibilidades de empreender no mercado nacional é oferecida pela Re/Max, uma empresa norte-americana, fundada em Denver, no Colorado, em 1973, e que está presente em 115 países. Hoje são mais de 9 mil agências e mais de 144 mil colaboradores. O seu modelo de expansão é via franquia da marca e tem como foco o segmento imobiliário.

No Brasil, a Re/Max chegou há 12 anos e conta com mais de 600 agências em operação. No Rio Grande do Sul, a empresa opera há cinco anos. A regional gaúcha está próxima de concluir 2022 com 60 imobiliárias implantadas.

De acordo com o master franqueado e diretor da Re/Max Rio Grande do Sul, Thiago Medeiros, em média são 12 agências abertas por ano. E, atualmente, as unidades estão espalhadas por cidades das diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A abertura das franquias, não se restringe apenas a Porto Alegre e Região Metropolitana. Essa iniciativa tem, segundo Medeiros, gerado trabalho para aproximadamente 800 corretores.

"A taxa de mortalidade das agências é zero. Todas as agências que abriram as suas portas de 2017 para cá estão em funcionamento, superando inclusive as dificuldades trazidas pela pandemia", salienta. Medeiros defende esse modelo de negócios.

"Existe uma grande possibilidade de empreender via franquia nessa área para quem tem recursos ou para quem já tem um negócio e queira fazer parte desta empresa global", diz. Ele explica que a marca já estruturou e testou o seu modelo de negócios ao redor do mundo e isto trouxe conhecimento e eficiência.

Medeiros detalha que a Re/Max tem por filosofia trabalhar com uma fórmula em que todos ganham. "Tem como base o máximo serviço para o cliente; a máxima comissão para o corretor e a máxima de rentabilidade para o franqueado." Ele explica que são disponibilizados suporte e ferramentas para o franqueado. Entre as quais estão as ferramentas de marketing, publicidade, materiais de apoio, plataformas exclusivas de mídia para divulgação, bem como tecnologia, entre outras.

A empresa norte-americana também criou a "Universidade Re/Max Brasil", que oferece capacitações e palestras com especialistas da área. O empresário diz que o foco é aperfeiçoamento profissional dos franqueados (regionais) e dos corretores. A Universidade Re/Max é um portal com videoaulas, apostilas, ebooks, materiais de apoio. Esse meio também permite a possibilidade de interações com os corretores, que possuem destacada atuação no cenário nacional e internacional.

Medeiros lembra que a Re/Max também favorece o compartilhamento das melhores práticas globais, voltadas ao mercado imobiliário, além de um plano de marketing; estudo de mercado, plano de acompanhamento, scripts de abordagem a clientes, posicionamento, prospecção de clientes proprietários e parcerias comerciais, entre outros.