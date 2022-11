Confraria do Doce atrai clientes para Gravataí

A qualidade e a dedicação são os principais ingredientes, que colocam a Confraria do Doce, padaria e confeitaria, entre os mais destacados estabelecimentos de seu segmento em atividade no município de Gravataí (RS). E com frequência, o empreendimento familiar recebe os clientes, que vêm de outras localidades em busca de produtos novos e diferenciados.

A Confraria do Doce surgiu há 13 anos por iniciativa de Ivone de Borba Muniz, que começou a fazer pães e salgadinhos com o objetivo de auxiliar a sua família. Os produtos, que eram vendidos na vizinhança, rapidamente ganharam a aceitação de todos. E, pensando nessa possibilidade, Ivone encontrou, na esquina da rua onde moravam, um pavilhão para alugar. Estão, a iniciativa ganhou força e recebeu total engajamento de seu marido, João Nunes Ferreira, que se desligou do emprego em que trabalhava há 32 anos para ajudar a tocar o empreendimento.

"Meu pai queria uma padaria, um negócio comercial, que amparasse os filhos", lembra Geovana Muniz, filha do casal e que trabalha na Confraria do Doce ao lado de seu irmão Luiz Júnior Muniz Ferreira. A empresária lembra que na época, ela tinha 16 anos de idade e seu irmão, 22 anos. Geovana também recorda que Luiz trabalhava na mesma empresa, que seu pai era funcionário e, pelo mesmo motivo, pediu demissão. Geovana salienta que o começo foi difícil.

"Nós iniciamos a Confraria do Doce com um atendimento enxuto: era um padeiro, um atendente, uma cozinheira e a família", conta. "Muitos acreditavam, lá no início, que o estabelecimento poderia não dar certo, porque não teria movimento de clientes, por causa da escolha de sua localização; na rua João Maria da Fonseca, 631, em um bairro do município", cita. Por outro lado, segundo a empresária, todos estavam enganados e o sucesso veio e ele foi decorrente de muito esforço e empenho da família.

A Geovana enfatiza, que cuidar da atividade comercial, oferecendo um atendimento de qualidade constante, trouxe o público, não só do bairro, mas da cidade e até de outras regiões. Isso ajudou a fidelizar os clientes. "As pessoas vão em busca de um pão quentinho".

Antes da pandemia, a família havia iniciado as obras do prédio próprio, localizado em frente do estabelecimento alugado. "Nós tínhamos 40 funcionários; não precisamos demitir nenhum deles, por causa das restrições sanitárias e ainda continuamos a construção".

Geovana conta que as novas instalações ocupam um espaço físico de mais de 500 metros quadrados de área, sendo o triplo da padaria. Ela cita que, pelo movimento no estabelecimento, o espaço já está ficando pequeno. Hoje, a Confraria do Doce tem mais de 800 atendimentos diários e, pela sua especialização, também é uma referência em encomendas para festas, aniversários, casamentos, entre outros.

Esse novo prédio foi inaugurado em 2021 e, para a sua execução, Geovana, que é associada da Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS, explica que a família contou com a consultoria financeira da instituição.