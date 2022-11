Rastek prevê ampliar faturamento em 35%

A Rastek Soluções em Tecnologia da Informação (TI) deve fechar o ano de 2022 com um crescimento ao redor dos 35% no faturamento em comparação com o ano anterior. É neste contexto que a empresa gaúcha também comemora os seus 14 anos de fundação e de atuação no cenário nacional.

O sucesso projetado para os negócios em 2022 é atribuído a fatores como, o retorno dos investimentos realizados pelo segmento corporativo após dois anos de pandemia. De acordo com Juarez Lopes Fortes, CEO da Rastek, o mercado brasileiro está retomando o seu ritmo de atividades e, deste modo, está passando a investir novamente, sobretudo, em novas contratações, bem como, em modernos equipamentos.

O empresário explica que há uma retomada na modernização e na melhoria da eficiência das companhias e isso passa obrigatoriamente pela contratação de empresas, que atuam no segmento de TI, como no caso da Rastek.

O ponto principal, porém, na visão do CEO, e que ajuda a explicar esse desempenho positivo do empreendimento, que conta com os sócios Eduardo Gonçalves, Guilherme Fischer, Wiliam Magalhães e Diego Lopes, é o de oferecer ao mercado um novo serviço, que consiste em um pacote completo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para o segmento corporativo.

Fortes explica que essa solução foi criada há aproximadamente dois anos e, desde aquela data, vem alavancando de modo significativo as finanças da empresa. Ele detalha as particularidades deste serviço, que requer um grau elevado de especialização e de conhecimento. São itens, segundo o CEO, que destacam significativamente a Rastek em seu segmento.

A Rastek também é especializada em oferecer contratos de gestão de TI e suporte. "Esse foi o nosso foco nos negócios, desde a fundação", lembra. O empresário cita que essas soluções foram desenvolvidas pelos profissionais das áreas de TI e gestão da empresa. Fortes defende também a confiabilidade do trabalho oferecido, tanto no que se refere ao aspecto técnico, quanto nas questões estratégicas, que envolvem a transformação digital, a TI e a inovação tecnológica de seus clientes.

A Rastek foi fundada em 2008, por profissionais especializados e com mais de 20 anos de experiência. Desde a sua origem, a empresa desenvolveu um modelo de atendimento personalizado e voltado às necessidades e expectativas das pequenas e médias companhias, tendo como base as melhores práticas do mercado de TI como ITIL (prática de gestão de TI) e Cobit (conjunto de boas práticas sobre governança de TI empresarial).

Segundo Fortes, ocorreu o amadurecimento, a aprendizagem e a evolução tecnológica nestes 14 anos. "Para uma empresa de TI, a atualização e o conhecimento são primordiais". A Rastek fica no Largo Visconde do Cairú, 17, em Porto Alegre.