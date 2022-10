Cozinheiros do Bem reúne empresários contra a fome

O Grupo Cozinheiros do Bem - Food Fighters é uma das iniciativas sociais que mais ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. Hoje, com mais de 300 voluntários cadastrados, o grupo reúne chefs de cozinha e empresários ligados ao setor da alimentação. Em sete anos de atividades, o Cozinheiros do Bem já distribuiu 1 milhão e 850 mil marmitas, além de cestas básicas. As ações também ajudaram a retirar muitas pessoas das ruas.

De acordo com o chef Júlio Ritta, fundador do Cozinheiros do Bem, essa ideia social surgiu em 2015, quando ele resolveu convidar "os amigos de profissão e os apaixonados pela cozinha para desenvolverem pratos a quem nem sempre tem o que comer". A motivação, segundo ele, veio de um "flashmob" de mil músicos de uma cidade italiana que tocaram Foo Fighters para atrair essa banda de rock norte-americana para aquele país".

Júlio Ritta explica que o Cozinheiros do Bem é uma ação social, que não tem nenhuma ligação política ou religiosa. "O Cozinheiros do Bem é um coletivo de pessoas que entrega amor em forma de comida. Nós sabemos que tudo o que vem depois, começa com o alimento", cita.

Almoço e janta são preparados com todo o cuidado e servidos nas quartas e quintas-feiras e também aos sábados sob o viaduto da Conceição, na avenida Alberto Bins, em Porto Alegre.

As ações coletivas e itinerantes também ocorrem no período noturno e aos sábados, sendo servido almoço para quem está lá no viaduto da Conceição e para quem vai até a sede do coletivo no Centro Humanístico Vida, situado na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132, na Zona Norte da Capital. No local, o grupo se reúne e também oferece almoços aos domingos, além de preparar e realizar ações, como, por exemplo, a entrega de cestas básicas a comunidades, que fazem agendamento. A entrega de cestas básicas, inclusive, foi intensificada durante a pandemia no Brasil.

O chef lembra que tais ações não se limitam a esses endereços, sendo que o grupo também vai até os albergues, as aldeias indígenas e em diversos institutos parceiros. Júlio Ritta detalha que os fundos são arrecadados por meio de doações, bem como pela venda de produtos personalizados e também por meio de contribuições em portais online.

Ele informa que os voluntários ativos colaboram com as ações presenciais, contribuindo para o fornecimento das refeições sempre sob o lema do coletivo, que é "Ubuntu: Sou quem sou porque somos todos nós". (Ubuntu é uma palavra de origem africana, que serve perfeitamente para traduzir os propósitos do grupo).

Júlio Ritta também aproveita para acrescentar mais um dado: o Cozinheiros do Bem também oferece marmitas feitas de um material biodegradável para não prejudicar a naturesa. "Nós nos preocupamos muito com esta questão também", salienta.

Para quem quiser ajudar com doação de alimentos, ou como voluntário em uma das inúmeras ações e/ou como parceiro pode entrar em contato pelo site: https://www.cozinheirosdobem-ff.com.br/.