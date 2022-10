Três gerações mantêm a tradição do Nonno Mio

O restaurante Nonno Mio, autêntico representante da gastronomia italiana, localizado em Gramado (RS), comemora neste mês de outubro 40 anos de atividades, tendo sob seu comando a terceira geração familiar. Felipe Andreis, gerente do Nonno Mio, recebeu o comando dos negócios de seu tio, Pedro Andreis. "A transição e a sucessão são pontos que sempre foram levados em consideração no Nonno Mio", explica.

Andreis destaca que foram avaliados, ao longo dos anos, todos aqueles aspectos que de um modo ou de outro contribuíram para eficácia e sucesso das atividades do restaurante. Entre esses ingredientes, comenta o gerente, estão a tradição e o pioneirismo empresarial na área. "Nós entendemos que o mundo mudou e a sensação é que ele está menor", cita.

Segundo o empresário é necessário buscar o equilíbrio em um mundo que gira mais rápido e, deste modo, é necessário buscar a união da sabedoria do antes com o olhar direcionado para o amanhã. "Essa é a receita certa para administrar um estabelecimento tradicional."

Ele acrescenta: "nós ficamos sempre em dúvida sobre o que alterar no conceito do Nonno Mio, quando olhamos para o cenário alucinante do mundo e da nossa região. Claro que não ficamos parados no tempo. Mexemos no cardápio, no uniforme da equipe, modernizamos processos de cozinha, mas temos a premissa de que o que importa de verdade é o sabor que fica na memória de quem nos visita."

Andreis detalha também que é fundamental que quem está no comando do negócio entenda e respeite as tradições, mas também acompanhe a mudança como, por exemplo, a que a comunicação e as novas mídias causam em um negócio que recebia clientes pelo relacionamento e pelo boca a boca.

Segundo ele, Gramado saltou de 300 restaurantes em 2013 para mais de mil estabelecimentos atualmente. "Não foram criados apenas novos lugares, mas também tendências", afirma. O gerente prossegue: "os restaurantes temáticos chegaram para ficar, e o show faz parte do turismo, que hoje representa 90% do Produto Interno Bruto (PIB) de Gramado. No entanto, o faturamento global do turista, que fica em média quatro dias na cidade, ainda é o mesmo".

Em relação a sucessão, Andreis comenta: "quando falamos em sucessão, falamos em alguém que criou um produto, dentro de um cenário competitivo como Gramado, e de uma hora para outra deve abrir mão do 'seu filho' e passar o bastão para quem está ali à espera. É um processo difícil, pois o sangue novo que entra busca um olhar para frente e quer inovar".

À frente do negócio desde 2013, quando voltou a morar em Gramado a convite do tio, Andreis conta com a experiência de Pedro no dia a dia, e hoje a dupla tem papéis distintos. Pedro cuida do Casarão do Nonno, onde são cultivados temperos, que são colhidos diariamente para serem usados no restaurante. "Plantamos o que servimos ao cliente, mesmo antes da moda de usar o termo 'da horta para a mesa'."