Sindilojas Gravataí: 60 anos com crescimento

O Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí e Glorinha (Sindilojas) completa 60 anos com mais de 2.600 associados e visualizando um grande potencial de crescimento para esses dois municípios gaúchos, próximos a Porto Alegre, que são a sua base territorial.

De acordo com o presidente da entidade, José Rosa, somente falando de Gravataí, o município é sinônimo de desenvolvimento industrial. "Gravataí possui o 5º maior PIB do RS, conforme a Fundação de Economia e Estatística. O dirigente informa que só em Gravataí são mais de mais de 8 mil empresas de vários segmentos, além de universidades, centros tecnológicos e corporações de alta tecnologia.

Por sua vez, Glorinha, localizada a 54 quilômetros da Capital, também apresenta potencialidades e encontra-se em uma região estratégica próxima à Serra e ao Litoral Norte. O município conta com 8,2 mil habitantes e seu PIB é de R$ 266,8 milhões. Há um crescimento demográfico e, em paralelo, ocorre um natural aumento da demanda por produtos e serviços. "Neste ano, foram criadas 22 empresas em Glorinha, representando um crescimento de 10% em 2022."

Glorinha tem uma área rural com propriedades, com criação de ovinos, bovinos, equinos, caprinos, búfalos e avestruzes. Por outro lado, o seu perímetro urbano está crescendo e apresenta vantagens para abertura de lojas e indústrias.

José Rosa diz que há um interesse crescente na abertura de novos estabelecimentos comerciais nestas regiões. É bastante significativa a vinda de empresários de outras cidades do interior do Rio Grande do Sul e até de Santa Catarina, tanto para Gravataí, quanto para Glorinha.

Ele diz que entre os motivos que atraem esses empresários estão a localização, o investimento local em infraestrutura, a mobilidade urbana e a área da saúde. José Rosa acrescenta que também há um potencial forte da indústria e da ampliação do comércio, especialmente na área da construção civil, com o aumento de condomínios de alto padrão no local, além do fácil acesso à Freeway, com a proximidade do aeroporto, da Capital e às praias do litoral gaúcho.

O aniversário da entidade foi em 16 de setembro e entre as ações que marcam os seus 60 anos estão a inauguração do Sindilojas, juntamente com a ampliação da unidade do Sicoob Três Fronteiras, MegaOffice escritório Contábil e a Clínica Texmed, no Boulevard do Sindilojas, em Gravataí. Segundo o dirigente, o Sindilojas é um espaço voltado ao desenvolvimento, promoção e integração do comércio varejista.

"É um ambiente projetado para conectar empresas e agregar conhecimento entre os diversos segmentos." No local, serão ministradas aulas práticas com empresas parceiras voltadas à inovação, a troca de experiências, networking e redes sociais, entre outros. Ele informa que as reuniões mensais de diretoria também são realizadas com a participação de um convidado e com temas que venham agregar o conhecimento dos lojistas.