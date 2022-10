Bitencourt: o sucesso nos negócios é o relacionamento

O especialista em gestão de relacionamento com a mídia e diretor da Paes Bitencourt e Associados, Rogério Bitencourt, anuncia a sua saída do mercado, após décadas de atividades. Com reconhecimentos ao longo de sua trajetória como o Top de Marketing da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB-RS), conquistado junto aos seus clientes, Bitencourt avaliou que era o momento de parar.

Natural de Vacaria, conta que desde menino já afirmava a todos que só faria na vida aquilo que realmente gostasse. E assim foi. Embora alguns rissem de suas metas ousadas para um jovem de origem humilde, Bitencourt conta que pouco a pouco conseguiu transformar seu sonho em realidade.

Na atividade ligada à assessoria de imprensa, Bitencourt diz que sempre procurou fazer algo diferente. Segundo ele, o segredo nesta área de trabalho é o relacionamento dos clientes com o mercado e com a mídia. “Os últimos 36 anos da minha vida na atividade com a imprensa foram voltados a estabelecer relacionamentos. Então, os 99% do sucesso do meu trabalho com as empresas do Brasil e do exterior foi privilegiar relacionamentos. Isto parece uma coisa simples, porém, não é”, aponta.

Bitencourt cita que sempre procurou ser um profissional multidisciplinar. E atuou em outras frentes, para além da comunicação. No início de sua trajetória de vida, com apenas 16 anos de idade, como meio para pagar os estudos, ele tornou-se professor no ensino primário em um colégio lassalistas. “Eu conversei com o Irmão Constantino e ele me pediu, que elaborasse uma aula teste e então fui aprovado”, lembra. Aos 20 anos, desenvolveu um curso preparatório ao ensino ginasial. "Eu cheguei a ter mais de 7 mil alunos, mas tempo depois, o exame deixou de ser obrigatório.”

Como diretor comercial de uma empresa ligada ao transporte de cereais, Bitencourt, lembra que propôs métodos inovadores e mais eficientes no trabalho. Ele lista outras atividades que exerceu. Foi jornalista, radialista, executivo de empresa, consultor de marketing e um estrategista empresarial. “Todos me conhecem mais como alguém ligado a assessoria de imprensa”, resume.

Com a pandemia, adotou o home office, como uma boa parte do mercado. O empreendedor da área da comunicação revela que, de certa forma, foi um precursor do home office e do trabalho híbrido, o que permitiu que ele tivesse momentos felizes com a família em inúmeros lugares, sem deixar de trabalhar. ”Eu buscava a qualidade de vida.”

Entre os ensinamentos que levou para toda sua trajetória, lembra com carinho de um conselho de sua mãe, Maria de Lourdes: "Meu filho, nunca siga a manada, procure outros caminhos". Bitencourt diz que “esse foi o maior conselho" que recebeu. Seguiu à risca e acredita que foi bem-sucedido.