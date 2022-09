Empresa Porto5 investe em residencial em Porto Alegre

A Porto5 Empreendimentos entra no mercado da construção civil em Porto Alegre com o residencial, que leva o nome de Acqua Life Club. A empresa tem a sua sede em Pelotas e conta com a sociedade de empresários portugueses das construtoras Martlongo e Spintos, que se destacam no mercado europeu pelo método construtivo "fast building" em suas obras, que é caracterizado por ser, entre outras coisas, mais limpo e rápido.

De acordo com o sócio-diretor da Porto5, Rafael Nascimento, a Porto5 está em pleno processo de expansão, ultrapassando o Rio Grande do Sul e já chegando a Santa Catarina com atuação no mercado da construção civil e com foco nos residenciais. Segundo Nascimento, o empreendimento em Porto Alegre tem um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 210 milhões, devendo gerar 150 empregos diretos e conta com a gestão comercial da empresa 2day Gestão de Lançamentos.

O empresário explica que o residencial Acqua Life Club, com 630 apartamentos, é o 34º lançamento da Porto5, que já tem 16 empreendimentos entregues e mais de 8.500 unidades lançadas. Desde a fundação da empresa em 2021, já soma a cifra equivalente a R$ 3 bilhões em VGV lançados, dos quais R$ 2 bilhões performados, ou seja, de empreendimentos já entregues.

Nascimento diz que a Porto5, no início deste ano, foi transformada em um Sociedade Anônima (SA), aumentando o capital social de R$ 2 milhões para R$ 100 milhões. "Nós deixamos de ser uma sociedade de pessoas e passamos a ser uma sociedade de capital", salienta. O empresário informa que o projeto de expansão até 2025 tem como foco o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. "Nos pretendemos crescer em forma de espiral, com o núcleo Zona Sul - municípios de Pelotas e Rio Grande -, Porto Alegre, com abrangência até a serra gaúcha e em Santa Catarina, voltado a região de Itajaí até Florianópolis, em Santa Catarina.

Nascimento conta que, em Porto Alegre, a comercialização do Acqua Life Club já está com 50% de suas unidades vendidas. "É muito bom ver a resposta do mercado. São produtos que partem dos R$ 250 mil e, inclusive, em decorrência dessa realidade, nós já temos um segundo projeto em fase de aprovação", revela.

O empresário diz que a empresa também utiliza o sistema fast building, um método desenvolvido na Colômbia. "Nós apostamos em três pilares fundamentais: qualidade, velocidade e preço justo e utilizamos um sistema de formas. Com 20 pessoas trabalhando com um conjunto de formas, por exemplo, fazemos 50 apartamentos por mês", conta.

A empresa utiliza também outro método construtivo, conhecido como "capoto". Trata-se de um sistema de isolamento térmico e acústico em construções de alto padrão na Europa. "Nós colocamos na fachada dos edifícios este revestimento, que é basicamente um "casaco térmico", que faz com que a temperatura interna dos apartamentos seja sempre agradável, no inverno e no verão."