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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:41

O casarão da Ramiro Barcelos: oco por dentro e periclitante por fora

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Na quinta-feira, a página publicou foto da Casa Torelly, na avenida Independência, que está sendo revitalizada, providência que rendeu comentários elogiosos de leitores. A imagem de hoje também é de Porto Alegre, de um casarão de 1911 na rua Ramiro Barcelos, que não tem igual sorte, oca por dentro e periclitante por fora. Parece uma múmia sem recheio, só com as bandagens.

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