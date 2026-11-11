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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:54

A revitalização da Casa Torelly

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Uma das mais importantes mansões do passado de Porto Alegre  foi construída na virada do século XIX para XX, em 1899 –, a Casa Torelly está passando por uma revitalização. O prédio da avenida Independência, 453, abriga a Secretaria Municipal de Cultura.

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