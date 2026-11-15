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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 00:25

Vento leva cancha de bocha de praia do Litoral

Quadra de bocha de Rainha do Mar foi destruída em último temporal

Quadra de bocha de Rainha do Mar foi destruída em último temporal

/Tânia Meinerz/JC
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JC
JC
Canchas de bocha fazem parte do cenário das praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Em Rainha do Mar, na Alameda dos Senadores, não é mais assim. Como registrou a fotógrafa Tânia Meinerz, o último temporal levou a estrutura, que reunia veranistas e moradores do balneário a cada nova temporada. Até o senador Pedro Simon era frequentador. Uma pena. 

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