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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:43

Uma festa tcheca em Nova Petrópolis

Adriana Arrial/TRIO Comunicação/Divulgação/JC
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JC
JC
Nem só de alemães se faz festa em Nova Petrópolis. A história dos antepassados, a valorização das tradições e o fortalecimento dos laços culturais entre Nova Petrópolis e a República Tcheca marcaram a Semana Tcheca Boêmia 2026, realizada de 3 a 7 de novembro. Foi promovida pela Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia de Nova Petrópolis (Adib), com apoio do Consulado Geral da República Tcheca em São Paulo.

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