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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 19:34

Iniciativa preserva as raízes de Gramado

Clécio Gobbi/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Vem em boa hora um movimento que visa preservar as raízes de Gramado e construções históricas, o Mopag - Movimento do Patrimônio de Gramado. A iniciativa é do conhecido fotógrafo Leonid Streliaev, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico, Patrimonial, Artístico e Cultural de Gramado. Será lançado amanhã, dia 11 de novembro, às 17h30mim, no Hotel Serrazul.

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