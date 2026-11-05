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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:48

O João-de-barro fez sua casa em local inusitado

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
O complexo eólico de Osório completou 20 anos. Há uma obra de arte de autoria de Jorge Peteiro, artista da Galícia, na Espanha, que lembra pássaros da fauna gaúcha. O detalhe é uma casa de João-de-barro no bico da escultura, além de uma pequena ave que pousou por lá. Lembrando que a construção há duas décadas foi feita pela empresa espanhola Enerfin. Atualmente, desde 2024, a empresa é da norueguesa Statkraft, que faz a gerência do conjunto de aerogeradores.

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