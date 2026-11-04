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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 19:16

Zezinho prepara sua festa de 80 anos

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Confortavelmente instalado em uma mesa do restaurante Gambrinus enquanto o movimento não aperta, o popular Zezinho prepara a longa lista dos convidados que pretende chamar para festejar 80 anos ano que vem. Promete que vai ser uma festa de arromba, como diz usando gíria da Jovem Guarda dos anos 1960.

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