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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 18:10

Começam obras da Rua Coberta de Tramandaí

Rua coberta de Tramandaí ficará na avenida Emancipação

Rua coberta de Tramandaí ficará na avenida Emancipação

Osni Machado/Especial/JC
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