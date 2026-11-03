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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 19:04

A curiosa combinação de animais e viatura da Brigada Militar na cidade

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
E cada vez mais frequente a presença da polícia montada da Brigada Militar na cidade. A imagem mostra uma curiosa combinação de animais e viatura. Se a Toyota da foto tem muitos cavalos-vapor (CV), os cavalos não ficam atrás. A definição técnica de 1 CV é a força necessária para elevar uma massa de 75 kg a uma altura de 1 metro em 1 segundo.

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