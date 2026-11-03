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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Finados do crédito

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Jornal do Comércio
O endividamento das operações de crédito superou, pela primeira vez na história, 50% do rendimento acumulado em 12 meses, informa o Banco Central (BC). A série iniciou em 2005. É a tempestade perfeita: juros altos, economia fraca e endividamento.

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