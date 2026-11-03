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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

O País dos improviso 

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Jornal do Comércio
Seja o presidente eleito ou reeleito, na história recente do Brasil foram lançados nomes para ministérios e postos-chave sacados do bolso da conveniência político-partidária, como se bastassem por si só. É a administração do "imprimo à medida em que buracos antigos precisam ser tapados e novos são abertos". Projeto de Estado não mesmo, só o projeto para o partido que está no poder. Um plano a longo prazo com metas e cronograma rígido que vá além dos quatro anos do presidente de plantão ainda é palavrão no Brasil.

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