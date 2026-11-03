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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Bem a propósito

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Jornal do Comércio
Desabafo de um proprietário de carro elétrico: "Primeiro acreditei no carro a álcool, mas, anos depois, o governo equiparou os preços, larguei. Depois, apostei no GNV, que tinha incentivos que, depois, foram retirados. Agora tenho medo de que acabem com a isenção de 100% do IPVA para veículos elétricos".

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