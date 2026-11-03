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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Susto no seguro

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Jornal do Comércio
Dono de um Dolphin do BYD, modelo preferido dos motoristas de aplicativo, confessou-se assustado com o custo do seguro e da franquia. Contou que só fechou negócio porque o vendedor pagou 100% da tabela Fipe, contra os 70% propostos no início.

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