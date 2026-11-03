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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

O fundo do poço sem fundo

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Jornal do Comércio
As estatais tiveram déficit de R$ 3,4 bilhões em setembro, diz o Banco Central. Resultado negativo chega a R$ 11,4 bilhões no acumulado de 2026. É um País incrível esse nosso. Cavocamos nossa própria cova fiscal.

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