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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Atlas de Imunologia

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Jornal do Comércio
O médico Luiz Fernando Jobim disponibilizou gratuitamente uma coleção de três Atlas de Imunologia, com mais de 800 páginas ilustradas. A obra integra a Imunologia Básica à prática clínica e aos transplantes, sendo destinada a estudantes, médicos e professores. Acesso pelo https://www.youtube.com/@luizjobim2672.

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