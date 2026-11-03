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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

O Piauí no poder

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Jornal do Comércio
A indicação do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, para a pasta da Fazenda deixa a sensação de que o governo precisa sacar um nome do Executivo por falta de opções na área econômica. 

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