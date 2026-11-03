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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

A chave do cofre

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Jornal do Comércio
Mais um governo do PT e talvez um ou dois gaúchos no primeiro escalão da República. Mas não seja por isso, há áreas fora da vitrina principal. Uma história que ouvi do governador parananse Ney Braga, no final dos anos 1970, que faz todo sentido: "Vocês, gaúcho,s só querem ministérios, mas eu quero quem tem o segredo do cofre, como o chefe do crédito agrícola do Banco do
Brasil."

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