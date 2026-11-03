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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:25

Emprego para apenados

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Jornal do Comércio
Menos de 30% da população carcerária do País tem acesso ao trabalho. Para mudar esse cenário, o Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista e do Restaurante Trudy's, já promoveu a ressocialização e a inclusão no mercado formal de mais de 800 egressos do sistema prisional, sendo mais de 100 deles no Rio Grande do Sul.

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