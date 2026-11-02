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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 00:25

O Círculo das gurias no Bará do Mercado Público

Grupo de alunos no Mercado Público para pg3

Grupo de alunos no Mercado Público para pg3

/FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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Fernando Albrecht

Uma meninada visitou o Mercado Público e fez um círculo na parte central onde, segundo a lenda, está enterrado o Bará do Mercado. Os fiéis das religiões afro creditam a ele o fato de Lula, três incêndios e duas enchentes não terem acabado com um dos espaços mais queridos dos porto-alegrenses.
O País dos improviso 
Seja o presidente eleito ou reeleito, na história recente do Brasil foram lançados nomes para ministérios e postos-chave sacados do bolso da conveniência político-partidária como se bastassem por si só. É a administração do imprimo à medida em que buracos antigos precisam ser tapados e novos são abertos. Projeto de Estado não mesmo, só o projeto para o partido que está no poder. Um plano a longo prazo com metas e cronograma rígido que vá além dos quatro anos do presidente de plantão ainda é palavrão no Brasil.
Bem a propósito

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