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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 19:08

Contêineres de lixo deixam mau cheiro nas ruas de Porto Alegre

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Onde há contêineres de lixo, há fedor e sujeira na calçada e meio-fio. Em alguns pontos, como no Centro, a maioria dos pedestres atravessa a rua para não encarar lixo espalhado pelo chão. Os catadores fazem o papel do DMLU, é verdade, mas outros reviram o interior, tiram o que podem e deixam o resto no chão.

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