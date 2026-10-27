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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 19:22

Café À Brasileira exibe foto de templo do poeta Fernando Pessoa

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
O poeta é um fingidor/ Finge tão completamente/ que chega a fingir que é dor/ a dor que deveras sente. A imagem mostra a famosa cafeteria lisboeta A Brasileira, fundada em 1905. Quem a frequentava era o poeta Fernando Pessoa, que escrevia seus poemas como o que abre esta nota saboreando café. A imagem ampliada está exposta em outra cafeteria, o Café À Brasileira na rua Uruguai, 310.

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