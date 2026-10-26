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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 19:16

Milhares de policiais garantiram a ordem pública nas eleições

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Com 15 mil policiais entre estaduais e federais nas ruas, a ordem tinha poucas chances de ser violada nas eleições. No que diz respeito às polícias gaúchas, a ordem do governador Eduardo Leite era não deixar margem para qualquer tipo de violência. Havia o temor de tumultos nas ruas se Lula (PT) perdesse a eleição.

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