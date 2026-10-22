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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 19:21

Capincho aumenta sua prole no Arroio Dilúvio

Alex Rocha/PMPA/JC
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JC
JC
As capivaras do Arroio Dilúvio aumentaram sua família. Nas imagens, registro dos novos filhotes. A capivara ou capincho, ocorre por toda a América do Sul ao leste dos Andes em habitats associados a rios, lagos e pântanos, do nível do mar até 1.300 metros de altitude. Se passou no vestibular do poluído arroio sem sequelas, ganhou vaga na faculdade dos animais mais resistentes.

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