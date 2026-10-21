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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:34

Coruja dá expediente na prefeitura de São Leopoldo

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

Esta coruja não usa crachá, nem consta na folha de pagamento, mas dá expediente todos os dias na prefeitura de São Leopoldo. Entre um passeio e outro, ela gosta de pousar no busto de Jacobina Mentz Meurer, líder religiosa da revolta dos Muckers.

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