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Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:00

Crise de identidade da padaria de Porto Alegre

Placa em frente à padaria mostra três intenções do negócio

Placa em frente à padaria mostra três intenções do negócio

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino

Uma padaria da Zona Sul de Porto Alegre que não está operando atualmente parece estar em crise de identidade. A placa instalada na frente informa “fechada temporariamente”, o texto acrescenta “o ponto está à venda” e, para completar, há os dizeres “nos vemos em breve”. Afinal, querem encerrar, reabrir ou repassar o negócio?

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