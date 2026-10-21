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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 00:25

Nervo exposto

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Jornal do Comércio
Um dos temas mais sensíveis da campanha é o Bolsa Família, que a esquerda diz que a direita vai acabar e a assessora graduada de Flávio Bolsonaro (PL), Daniela Marques, garante que vai manter.

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