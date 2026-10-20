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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:09

Parque de Exposições Assis Brasil recebe evento em homenagem à imigração japonesa

YURI JUNGES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O Rio Grande do Sul comemora 70 anos da imigração japonesa com uma edição especial do Festival do Japão RS, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A programação inclui gastronomia típica, apresentações de taikô, danças tradicionais, artes marciais, cultura pop japonesa e a participação do Anime Buzz. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

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