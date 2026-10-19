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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:55

O clube do pibão volta a se reunir

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
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JC
JC
Depois de um período de luto pelo falecimento do Z Café da rua Padre Chagas, a roda dos veteranos, que se reúne aos sábados e domingos de manhã para o cafezinho amigo e eventualmente de uma porção de batatas fritas se houver um voluntário para bancar, achou um lar doce lar substituto em frente, o Brasco. E o PIB aumentou sensivelmente com a entrada de Frederico "Fritz" Johannpeter na roda.

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