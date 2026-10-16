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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:25

Nova paisagem

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Jornal do Comércio
Mais uma casa da rua Quintino Bocaiúva, no bairro Moinhos de Vento, foi abaixo. Essa fica na mesma quadra do Grêmio Náutico União. A mudança na paisagem urbana prossegue em Porto Alegre.

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