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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:09

As loterias estão acumuladas

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
Acumuladas há vários sorteios, a Mega-Sena, a Quina, a Timemania e a Milionária vão pagar horrores no sorteio deste final da semana. A Mega está em R$ 170 milhões e a Milionária em torno de R$ 105 milhões.

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