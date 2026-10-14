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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:07

A padaria Copacabana é um dos grandes sucessos do Mercado Público

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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Fernando Albrecht
De um modo geral, todas as bancas do Mercado Público registram diminuição no movimento, que varia conforme o mix ofertado. Mas uma delas está sempre lotada, é a padaria e confeitaria Copacabana, que sempre está lotada de clientes satisfeitos. O pico do movimento é mais para o final da tarde. Seu Ângelo sabe das coisas desde 1964.

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